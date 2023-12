Anschlagsdrohung in Bielefeld: Polizei sperrt Hauptbahnhof weiträumig ab

Anschlagsdrohung in Bielefeld

1 Wegen eines größeren Polizeieinsatzes ist der Bielefelder Hauptbahnhof am Montag weiträumig abgesperrt worden. Foto: dpa/Christian Müller

Mit zahlreichen Kräften durchsucht die Polizei am Montagnachmittag den Bielefelder Hauptbahnhof. Grund dafür: eine anonyme Anschlagsdrohung. Was bislang bekannt ist.









Wegen einer Anschlagsdrohung ist der Bielefelder Hauptbahnhof weiträumig abgesperrt und von einem Großaufgebot an Einsatzkräften durchsucht worden. Gegen etwa halb vier Uhr am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages habe sich ein nicht identifizierter Anrufer „mit männlicher Stimme“ bei der Leitstelle Bielefeld gemeldet und angedroht, mit einer nicht weiter beschriebenen Handlung „innerhalb der nächsten zehn Minuten“ Menschen am Bahnhof zu gefährden, teilte die Polizei mit. Ersten Angaben nach fanden die Einsatzkräfte zunächst aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung. Verschiedene Medien hatten zuvor von dem Einsatz berichtet.