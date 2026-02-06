Anschlag: Tote und Verletzte bei Anschlag in Pakistan

1 In den vergangenen Jahren kam es in Pakistan wieder vermehrt zu Gewalt und Anschlägen. (Archivfoto) Foto: Arshad Butt/AP/dpa Am vergangenen Wochenende kam es in Pakistan zu schweren Kämpfen im Südwesten mit Dutzenden Toten. Nun ereignet sich nahe der Hauptstadt ein Anschlag.







Islamabad - Nach einem Anschlag in Pakistan beim Freitagsgebet werden zahlreiche Opfer befürchtet. Dutzende Menschen seien getötet oder verwundet worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Demnach handelte es sich um einen Selbstmordanschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus in einem Vorort der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.