Anschlag in New Orleans: Biden: Attentäter hatte Fernzünder für Sprengsätze im Wagen

Anschlag in New Orleans

1 Präsident Biden machte weitere Details zu den Ermittlungen nach dem Terroranschlag publik. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Nach und nach werden weitere Details zur Terrorattacke in New Orleans bekannt. Dabei ist auch immer wieder die Rede von der Explosion eines Cybertrucks im Tausende Kilometer entfernten Las Vegas.









Washington - Der Attentäter von New Orleans hat nach Angaben von US-Präsident Joe Biden einen Fernzünder für Sprengsätze in seinem Fahrzeug gehabt. Biden sagte am Donnerstag (Ortszeit), das FBI habe ihn darüber informiert, dass der Angreifer alleine gehandelt habe. Er sei es auch gewesen, der wenige Stunden vor der Terrortat Sprengsätze in Kühltruhen an anderen Orten im French Quarter platziert habe.