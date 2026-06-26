Anschlag in Magdeburg: Urteil gegen Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt erwartet

Er raste mit einem Mietwagen durch die Menschenmengen. Fünf Frauen und ein Kind starben, Hunderte wurden verletzt. Jetzt steht das Urteil gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt an.
Magdeburg - Nach 40 Verhandlungstagen will das Landgericht Magdeburg heute (9.30 Uhr) das Urteil gegen den Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt verkünden. Der inzwischen 51 Jahre alte Angeklagte war am 20. Dezember 2024 mit einem 340 PS starken Mietwagen durch eine Lücke zwischen Betonabsperrungen auf den belebten Weihnachtsmarkt gefahren. Fünf Frauen und ein neunjähriger Junge starben, Hunderte Menschen wurden verletzt. Unmittelbar danach wurde der Mann noch aus dem Auto heraus festgenommen.