Anschlag geplant?: Viele offene Fragen zu Anschlagsplänen von 22-jährigem Syrer

Er soll mit dem IS sympathisiert und einen Sprengstoffanschlag geplant haben – doch Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann fest. Wie konkret aber waren seine Anschlagspläne und wo wollte er zuschlagen?
Berlin - Nach der Festnahme eines 22-jährigen Syrers in Berlin, der einen Anschlag geplant haben soll, gehen die Ermittlungen weiter. Als Nächstes würden die elektronischen Speichermedien und die übrigen Beweismittel, die bei Durchsuchungen an drei Adressen in der Hauptstadt sichergestellt wurden, ausgewertet, sagte Michael Petzold, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, ein Haftrichter hatte am Sonntagabend Haftbefehl gegen ihn erlassen.