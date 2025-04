Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Magdeburg-Anschlag - Wer übernimmt Verantwortung?

1 Kurz vor Weihnachten war ein 50-Jähriger aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. (Archivbild) Foto: Heiko Rebsch/dpa

Wie war der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg möglich? Hätte er verhindert werden können? Die Behörden in Sachsen-Anhalt sehen jeweils andere Stellen in der Verantwortung.









Magdeburg - Knapp vier Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat der Stadtrat eine Entscheidung getroffen: Auch in diesem Jahr soll es wieder einen Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt geben - und zwar am gleichen Ort, an dem der Anschlag erfolgte, auf dem Alten Markt vor dem Rathaus. Dort war im vergangenen Jahr ein Mann aus Saudi-Arabien mit einem Leihwagen durch die Menge gerast, hatte sechs Menschen getötet und mehr als 300 zum Teil schwer verletzt.