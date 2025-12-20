Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt erinnert die Stadt mit Gottesdiensten, einer Gedenkstunde und einer Lichterkette an sechs Tote und über 300 Verletzte.
Magdeburg - Mit mehreren Veranstaltungen wird an diesem Samstag in Magdeburg an Opfer und Betroffene des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt vor einem Jahr erinnert, auch Bundeskanzler Friedrich Merz ist dabei. Am Vormittag (11.00 Uhr) findet unweit des Tatorts in der Johanniskirche ein öffentlicher ökumenischer Gottesdienst statt.