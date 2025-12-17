1 Ahmed al-Ahmed wurde als "Held von Sydney" bekannt und liegt im Krankenhaus. Foto: Australian Prime Minister Office/Australian Prime Minister Office/AP/dpa Neun Patienten befinden sich nach Angaben der Gesundheitsbehörden in kritischem Zustand. Wird der einzige überlebende Attentäter noch heute von der Polizei vernommen?







Sydney - Drei Tage nach dem Terrorangriff auf ein jüdisches Fest in Sydney werden weiterhin 22 Verletzte im Krankenhaus behandelt. Neun von ihnen befinden sich mit Stand Mittwochmorgen Ortszeit in kritischem Zustand, sechs davon sind stabil, wie die Gesundheitsbehörden des australischen Bundesstaats New South Wales bekanntgaben. Unklar blieb, ob der jüngere der beiden Attentäter eingerechnet wurde, der mit Schusswunden ins Krankenhaus gebracht worden war und inzwischen außer Lebensgefahr sein soll.