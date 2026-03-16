„Ansage von oben“?: Warum die Wolfacher Zukunftsmesse überzeugt hat – und es doch Kritik gibt

Junge Menschen informierten sich auf der Berufsmesse in Wolfach über mögliche Karrierewege in der Region. Aber nicht alles lief zufriedenstellend.
Mehr als 1500 Besucher werden es am Ende gewesen sein, war Pascal Schiefer, Gewerbeverein-Chef und einer der Hauptorganisatoren, am Donnerstag im Endspurt der zweiten Wolfacher Zukunftsmesse sicher. „Noch mal eine Steigerung zum letzten Jahr.“ Trotz positivem Echo: Insbesondere seitens der Hausacher Schulen hätten sich Organisatoren wie Aussteller mehr Beteiligung gewünscht.