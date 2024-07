Anrufe in Horb: Vorsicht: fiese Abzocke über PayPal

Die Computerstimme am Telefon sagt: „Hier ist PayPal. Auf Ihrem Konto wurde eine verdächtige Buchung in Höhe von 499 Euro festgestellt. Drücken Sie die Nummer eins...“ Wer das am Telefon hört, sollte schnell auflegen! Denn diese Betrugsmasche enthält selbst für Fachleute noch Rätsel – die nichts Gutes versprechen.