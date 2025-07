Am kommenden Wochenende steigt das RV-Bang-Festivals auf dem Balinger Messegelände. Hier sind die wichtigsten Infos für Besucher des Rock- und Metalfestivals.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr wird das RV-Bang-Festival zweitägig: Am Freitag, 11. Juli und am Samstag, 12. Juli, steigt das zweitägige Rock- und Metalfestival auf Balinger Messegelände. Es werden bis zu 5000 Besucher erwartet, außerdem wird es erstmals eine Camping-Area geben. Das müssen Besucher wissen:

Tickets

Lesen Sie auch

Knapp die Hälfte der Tickets sind bereits vergriffen, vermeldet Alexander Bartsch, Geschäftsführer des Veranstalters, der RVB Events GmbH und zweiter Vorsitzender des Balinger Rockvereins. An beiden Festivaltagen werde es Tages- und Abendkasse geben. Der Vorverkauf läuft noch, Tickets gibt es online bei Eventim, Eventbrite, Reservix und Easy-Ticket-Service.

Am Vorabend des Festivals steigt in der Volksbankmesse die Warm-up-Show, mit einem Einzelticket, das man an der Abendkasse erhält, erhalten auch diejenige Zutritt, die nicht über ein Festivalticket verfügen. Das gleiche gilt für Inhaber von Tagestickets. Wer ein Festivalticket für beide Tage besitzt, erhält mit diesem auch Zugang zur Warm-up-Show.

Öffnungszeiten

Das Festivalgelände ist ab Donnerstag, 10. Juli, ab 16 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag ist Zugang ab 9 Uhr morgens. An allen drei Tagen können die Besucher nach den Konzerten ab 23 Uhr in der Volksbankmesse weiterfeiern.

Bands

Bei der Warm-up-Show am Donnerstagabend in der Volksbankmesse spielen D’Or, Black Diamonds, Invasion, Mädhouse und Vicious Rumors.

Der Freitag startet um 10 Uhr mit Source of Levitation. Es folgen FighterV, Rezet, Vicious Rumors, Shakra, Burning Witches und Herman Frank. Von 19.30 bis 21 Uhr spielen The New Roses und von 21.30 bis 23 Uhr Dragonforce.

Am Samstag spielt ab 10 Uhr die erste Band Pinghost, gefolgt von Full Stop. Weitere Bands am Samstag sind Black & Damned, Fireborn, Traitor und Serenity. Von 18 bis 19 Uhr spielen Grave Digger und von 19.30 bis 21 Uhr Warkings. Als letzte Band steht von 21.30 bis 23 Uhr Destruction auf der Open-Air-Bühne.

Das darf aufs Gelände

Taschen, die nicht größer als ein DIN-A4-Blatt sind, dürfen mit aufs Gelände genommen werden, ebenso kleine Regenschirme, jedoch keine großen. Glasbehälter, die mehr als 100 Milliliter fassen sind verboten, sowie entzündliche Gegenstände – Feuerzeug und Zigaretten ausgenommen.

Auch Waffen, Pyrotechnik und spitze Gegenstände sind auf dem Gelände nicht erlaubt, ebenso Speisen und Getränke, die nicht auf dem Festivalgelände gekauft wurden.

Auch technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräte sowie große Powerbanks sind nicht erlaubt, Mobiltelefone dürfen mitgebracht werden. Auch große Ferngläser sind verboten.

Die Veranstalter weisen ebenso darauf hin, dass sperrige Gegenstände wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme und Selfie-Sticks verboten sind.

Dass illegale Drogen nicht erlaubt sind, versteht sich von selbst, jedoch ist auch der Konsum von Cannabis auf dem Gelände nicht gestattet.

Auch Benzin- und Dieselbetriebene Stromerzeuger dürfen nicht aufs Festivalgelände mitgebracht werden.

Parken

Parkplätze stehen auf der Wiese zwischen dem Rewe-Markt und dem Jakobushaus in der Nähe des Messegeländes zur Verfügung. Am Wochenende könne zudem der Parkplatz an der Kreissporthalle genutzt werden.

Camping

Der Campingplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände, auf dem Parkplatz der Mey-Generalbau-Arena. Es stehen Plätze für Zelte, Wohnwägen und Wohnmobile zur Verfügung. Dafür muss pro Person ein separates Campingticket gekauft werden. Es stehen sanitäre Anlagen zur Verfügung. Der Campingplatz öffnet Mittwoch, 9. Juli, um 18 Uhr, späteste Abreise ist Sonntag, 12. Juli, 12 Uhr.

Rahmenprogramm

Abseits der Bühne ist den Besuchern ein Programm geboten. Neben einer Händlermeile mit Merchandise und szeneüblicher Mode gibt es einen Kuttencontest, bei dem die mit Aufnähern übersäten Westen der Metalheads prämiert werden. Außerdem können Besucher beim Karaoke ihre Gesangskünste unter Beweis stellen – natürlich Rock- und Metalsongs. Es gibt eine Fotobox und für Kinder Airbrush-Tattoos.

Sicherheit und Barrierefreiheit

Das DRK ist das ganze Wochenende über auf dem Festivalgelände präsent und kümmert sich um medizinische Notfälle. Außerdem ist das gesamte Gelände barrierefrei.

Bewirtung

An mehreren Ständen auf dem Gelände können die Besucher Speisen sowie Bier, Cocktails und alkoholfreie Getränke kaufen. Außerdem gibt’s einen Biergarten.