Anregung Omas for Future: Welchen Schutz vor Hitze die Stadt Schramberg einrichten sollte

Zu den Hitzetagen und dem Umgang damit hat unsere Leserin Elke Ringl-Klank folgende Meinung.
Die erste Hitzewelle im Jahr hat bereits Ende Mai stattgefunden. Schramberg blieb zufällig davon verschont, in Teilen Baden-Württembergs waren es 33 Grad. Die Welt-Meteorologen -Organisation geht davon aus, dass die Anzahl der Hitzewellen zunehmen wird, dies mit stetig steigenden Temperaturen. Das heißt, wir müssen uns diesem Problem auch in Schramberg stellen. Deshalb plant nun die Stadtverwaltung den freien Platz in der Marktstraße mit schattenspendenden Einrichtungen zu versehen.