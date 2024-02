Das größte Football-Event steht bevor: Der Super Bowl findet zum 58. Mal statt (Offizielle Schreibweise: Super Bowl LVIII ). Welche Teams gegeneinander antreten, wann und wo die Teams um den Titel kämpfen? Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen rund um das große Spiel.

Wo und wann wird der Super Bowl stattfinden?

Zum Abschluss der Saison 2023/24 hat Las Vegas den Zuschlag erhalten, deshalb wird das Spiel im Allegiant Stadium, der Heimat der Las Vegas Raiders, ausgetragen. Sowohl für die Mannschaft, die Stadt und für den ganzen Staat Nevada ist es eine Premiere, noch nie zuvor waren sie Gastgeber des Super Bowl.

Der Super Bowl findet am Sonntag, 11. Februar statt. Anpfiff ist um 18:30 Uhr Ortszeit, in Deutschland in der Nacht auf Montag um 00:30 Uhr.

Hier läuft das Mega-Event im Free-TV

Die letzten Jahre hatte sich der Privatsender ProSieben die Rechte für die Übertragung gesichert. 2024 wird jedoch RTL das Event im Free-TV ausstrahlen. „Wie der Sender am Dienstag mitteilte, erwarb das Unternehmen die Live-Übertragungsrechte für fünf Saisons“, schreibt das Fußballmagazin Kicker. Auch der Streamingdienst DAZN zeigt das Football-Spiel live – allerdings ist hier ein kostenpflichtiges Abo nötig. Zusätzlich kann auf DAZN der NFL Game Pass erworben werden, der einen Zugang zu allen NFL-Spielen ermöglicht. Auch dieser ist kostenpflichtig.

Wie sich entscheidet, wer im Super Bowl gegeneinander spielt

Die American Football Conference (AFC) und die National Football Conference (NFC) bilden die amerikanische National Football League (NFL). Die NFL ist für den American Football in etwa das, was die Bundesliga für den deutschen Fußball ist. Jede Conference besteht aus 16 Teams in den Vereinigten Staaten, vier in jeder Division (North, South, East, West). Die sechs besten Teams beider Conferences (Divisionsieger und zwei sogenannte Wildcard-Teams) spielen gegeneinander.

Das siegreichste Team jeder Conference, erhält nicht nur automatisch einen Platz in den Playoffs, sondern auch die Möglichkeit, die erste Runde zu überspringen und in der zweiten Runde auf den ersten Gegner zu warten. In dieser Saison haben die Baltimore Ravens (AFC) und die San Francisco 49ers (NFC) die ersten Plätze in ihren Konferenzen erobert und sich damit einen Platz in der zweiten Runde (Divisionals) gesichert.

Auf die Divisionals (20. bis 22. Januar 2024), in der in jeder Conference noch vier Teams übrig sind, folgen die Conference-Finals. Die US-Amerikaner sprechen auch von den Championship-Games (28. und 29. Januar). Die beiden Teams die aus diesen als Sieger hervorgehen, treffen im Super Bowl aufeinander.

Diese Teams treffen im Super Bowl aufeinander

Die Kansas City Chiefs bekommen im Super Bowl die Chance auf die erste Titelverteidigung seit 19 Jahren - für die San Francisco 49ers ist es die Gelegenheit zur Revanche. „Die Chiefs sind noch immer die Chiefs“, sagte Taylor-Swift-Freund Travis Kelce nach dem 17:10 gegen die Baltimore Ravens nach dem Spiel. Wenige Stunden später schafften die 49ers mit Brock Purdy als Spielmacher ein Comeback gegen die Detroit Lions. Das Team um Amon-Ra St. Brown führte zur Halbzeit mit 17 Punkten Vorsprung, musste sich aber dennoch 31:34 geschlagen geben. Die Lions sind damit weiter das einzige Team der National Football League, das in der Super-Bowl-Ära noch nie beim wichtigsten Spiel der Saison dabei war.

Wer tritt in der Halbzeitshow auf?

Viele Fans beschäftigt nicht die Frage, wer ins Finale einzieht sondern auch wer in der Halbzeitshow auftreten wird. BeimSuperbowl 58 wird amerikanische R&B-Sänger Usher performen. Am selben Tag plant der Musiker zusätzlich, sein neues Album mit dem Titel „Coming Home“ zu veröffentlichen.