Anpassung der Hundesteuer: Herrchen und Frauchen in Schuttertal müssen mehr zahlen

1 Für ihre Hunde müssen Besitzer in Schuttertal zukünftig höhere Steuern zahlen. Foto: pixabay

Die Hundesteuer in Schuttertal wird kommendes Jahr erhöht. Für Wachhunde gibt es gesonderte Regelungen.









Link kopiert



Viele Fragen zur Neufassung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer hatte der Gemeinderat am Dienstagabend zu klären. Zuletzt wurde der Steuersatz vor 18 Jahren angepasst. Die Hundesteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer, die von der Gemeinde erhoben werden muss. Die Zahl der Hunde ist in den vergangenen Jahren angestiegen. 2024 sind 243 besteuerte Tiere in Schuttertal gemeldet, 2019 waren es noch 224. Die Neuerungen treten zum 1. Januar des kommenden Jahres in Kraft. Das sind die wichtigsten Punkte: