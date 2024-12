Anpassung an Klimafolgen: Mehr Warnung per App - Bund legt neue Vorsorgestrategie vor

Mehr Warnung per App - Bund legt neue Vorsorgestrategie vor

Anpassung an Klimafolgen

1 Ereignisse wie Starkregen und Hochwasser werden durch den Klimawandel häufiger und heftiger. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Mit einer neuen Strategie will die Regierung die Bevölkerung künftig besser vor Extremwetterereignissen schützen. Dabei soll es bis 2030 unter anderem verlässlichere Warnsysteme geben.









Berlin - Der Bund will die Bevölkerung künftig besser vor Extremwetterereignissen warnen. Das geht aus der neuen Klimaanpassungsstrategie der Bundesregierung hervor, die an diesem Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden soll. Sie legt erstmals messbare und damit verbindlichere Ziele für den Umgang mit Ereignissen wie Hitze, Dürre, Starkregen und Hochwasser fest, die durch den Klimawandel immer häufiger und heftiger werden. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) spricht vom "Einstieg in ein dynamisches Klimaanpassungsmanagement". Ein Überblick über die wichtigsten Punkte: