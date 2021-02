Anonymer Brief in Horb "Blitzerhasser" droht der Stadt mit Anschlägen

In dem anonymen Schreiben, das handschriftlich verfasst ist, wird gefordert, dass solche Aktionen aufhören müssten. Ansonsten würden die städtischen Blitzer beschädigt werden. Die Rede ist laut Stadtverwaltung von Besprühen mit roter Farbe, Beschießen und von Brandsätzen. "Die Stadt Horb hat umgehend Strafanzeige bei der Polizei gestellt", so Stadtsprecherin Inge Weber. "Wir nehmen die Drohung sehr ernst, angesichts dessen, dass Ende letzten Jahres der semistationäre Blitzer durch das Zünden von Feuerwerkskörpern tatsächlich beschädigt wurde." Einen Täter konnte die Polizei laut Polizei bisher nicht ermitteln.

Die Stadt hofft, dass Blitzeranhänger bald wieder einsatzbereit ist, mit den nötigen Instandsetzungsarbeiten wurde in der vergangenen Woche begonnen. Die Reparaturkosten belaufen sich auf rund 20.000 Euro. "Diese werden, bis auf einen Eigenanteil von 500 Euro, von der Versicherung übernommen." Raser können allerdings weiter in die Falle gehen: Aktuell arbeitet die Stadt mit einem Ersatzgerät des Herstellers Jenoptik. Dieser wurde vom Hersteller direkt gemietet.

Attacken auch in anderen Orten

Übrigens: Nicht nur Horb hat mit solchen Attacken zu kämpfen. In Villingen-Schwenningen hat es im Oktober 2020 einen Brandanschlag auf den semistationären Blitzer "Enforcement Trailer" des Herstellers Vitronic gegeben. Weitere Beispiele: Im März 2020 gab es einen Farbanschlag auf einen Blitzer-Anhänger in Stuttgart, der allerdings wirkungslos blieb. Probleme gibt es in ganz Deutschland. Das "Hamburger Abendblatt" berichtete Ende November, dass ein Brandanschlag auf einen Blitzeranhänger verübt wurde. Totalschaden des 150 000 Euro teuren Geräts. Im ersten Halbjahr 2020, so berichtet die Tageszeitung weiter, wurde bei jedem vierten Einsatz in Hamburg ein solches Gerät attackiert.

Schutz gegen Vandalismus

Wer denkt, mit seiner Zerstörungswut das eigene Blitzerfoto zerstören zu können, hofft in den meisten Fällen allerdings vergeblich. Die semi-stationären Anlagen sind massiv gegen Vandalismus-Attacken geschützt.