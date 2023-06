1 Steht „ebenso leider wie fataler- wie dummerweise auf Truchtelfinger Terrain“, meint ein anonymer Schreiber: die Zollernalbhalle. Seinen Namen will der Meckerer nicht nennen. Foto: Marschal

Anonym gegen andere wettern – da spielen wir nicht mit. Und sind dabei in bester Gesellschaft, wie wir nun wissen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Dass Anrufer die Umleitung über die Zentrale unseres Medienhauses nehmen, kommt vor. Eine freundliche Kollegin ruft dann an, erklärt kurz, wen sie gleich verbinden wird und das Anliegen dieser Person. Am Donnerstag war das anders: „Ich habe eine Frau am Telefon, die will Sie sprechen, aber ihren Namen nicht sagen“, so die Kollegin an der Zentrale. Worum es gehe? Sie schildert kurz, was der Anruferin quer liegt – ein Fall, über den unsere Redaktion vor einiger Zeit berichtet hat und der offensichtlich die Gemüter erhitzt, immer noch.