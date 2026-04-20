Anonyme Beschwerde: Deshalb gibt es in Rust Wirbel um illegal vermietete Wohnungen

In einem Brief kritisiert ein Ruster anonym die Verwaltung. Der Grund: Mehrere Wohnungen würden ohne Erlaubnis an Touristen angeboten werden.
Kaum ein Thema wird in Rust seit Jahren so heiß diskutiert wie Ferienwohnungen. Die im Sommer 2025 gegründete Bürgerinitiative „Dorf statt Ferienanlage“ klagte in der Vergangenheit bereits über zu laute Übernachtungsgäste oder den Verlust der Dorfgemeinschaft. Jetzt hat sich ein Bürger in einem Brief anonym zu Wort gemeldet, in dem er den Bürgermeister und das Ordnungsamt auffordert, eine Reihe von Häusern zu überprüfen, die laut Verfasser illegal als Ferienanlagen genutzt werden.