Annette Frier über Wechseljahre: „Mein Körper beerdigt gerade eine Lebensphase“

Die Schauspielerin Annette Frier hat mit „Frier und Fünfzig“ eine Serie über sich in den Wechseljahren gemacht. Warum? Das erklärt die 51-Jährige im Interview.
Lange totgeschwiegen, erleben die Wechseljahre inzwischen einen Hype: Vieles wird offen angesprochen, darüber diskutiert und endlich auch erforscht. Trotzdem gab es bisher kaum ein Unterhaltungsformat, das die Wechseljahre thematisiert – bis die Schauspielerin Annette Frier mit ihrer Serie „Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage“ auf Sat. 1 durchstartete. In der Comedyserie der etwas anderen Art spielt sie sich selbst in den Wechseljahren – an ihrer Seite viele andere prominente Frauen. Wir haben mit ihr über diese spezielle Phase im Leben einer Frau gesprochen.