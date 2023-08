Die Band AnnenMayKantereit ist am Samstag vor 25 000 Zuschauern auf dem Cannstatter Wasen aufgetreten. Wie war’s? Und welche Songs hat sie gespielt?

„Das ist unser größtes eigenes Konzert eher!“ Henning May ist glücklich, und das Stuttgarter Publikum ist es auch. Mit ihrem knuffigen Chansonpop haben AnnenMayKantereit am Samstagabend den Wasen ausverkauft. 25000 Besucher lockt das aus Köln stammende Trio trotz des unberechenbaren Wetters an.

Von „Pocahontas“ bis „Ausgehen“

Um 20.20 Uhr kommen Sänger Henning May, Gitarrist Christoph Annen, Schlagzeuger Severin Kantereit und Bassistin Sophie Chassée auf die Bühne und eröffnet das Konzert mit dem Song „Wohin Du gehst“. Es folgen Nummern wie die Lockdown-Wegtanznummer „Lass es kreisen“ oder der Hit„Pocahontas“, der sich auch schon in Festzelte verirrt hat.

Lovesongs und Trennungslieder, Singalongs und Stimmungshits

May überzeugt dabei mit seiner markanten Stimme und seinem grundsympathischen Lächeln als Anti-Rockstar und die Band, die teilweise von einem Bläserquartett und einem Streichquartett verstärkt wird, mit einem großartigen Programm voller Lovesongs, Stimmungshits, Trennungslieder und auch mal heftig groovenden Tanznummern. Wie zum Beispiel dem Song „Ausgehen“, mit dem das Konzert nach gut anderthalb Stunden zu Ende geht.

Setlist vom Konzert auf dem Wasen

AnnenMayKantereit haben in Stuttgart folgende Lieder gespielt:

Setlist Wohin Du gehst | Nur wegen dir | Lass es kreisen | Pocahontas | Marie | Es ist Abend | Du tust mir nie mehr weh | Du bist anders | Vielleicht Vielleicht | Gegenwart | Oft gefragt | Ozean (Nebenbühne) | Als ich ein Kind war (Nebenbühne) | Jenny Jenny | 21, 22, 23 | 3 Tage am Meer | Ich geh heut nicht mehr tanzen | Zugaben Barfuß am Klavier | Tommi | Ausgehen