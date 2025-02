Annegret Kramp-Karrenbauer: Ich bin glücklich - AKK nach ihrem Rückzug

6 Die Politik bietet noch genug Stoff für Auftritte als Putzfrau Gretel im Karneval, meint Kramp-Karrenbauer, die die Rolle schon oft gespielt hat. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Vor gut drei Jahren hat Kramp-Karrenbauer ihre politische Karriere beendet. Jetzt genießt sie ihr Privatleben. Die Politik spielt aber immer noch eine Rolle.









Trier/Püttlingen - Annegret Kramp-Karrenbauer wundert sich rückblickend über sich selbst. Viele Jahre Ministerin und Ministerpräsidentin des Saarlandes, dann CDU-Bundesvorsitzende und Verteidigungsministerin - bis sie Ende 2021 aus der Berufspolitik ausschied. "Es kommt mir manchmal surreal vor, dass ich so lange dabei war. Und ich staune darüber, was in der Zeit alles so passiert ist", sagt sie in Trier der Deutschen Presse-Agentur.