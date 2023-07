Nackter befriedigt sich selbst Mädchen am Rangendinger Stausee sexuell belästigt

Am Samstag um 12.26 Uhr ist am Stausee in Rangendingen ein unbekannter Exhibitionist aufgetreten, der sich vor zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren selbst befriedigt hat. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen.