1 Anne Will lädt am Sonntag um 21.45 Uhr in der ARD wieder zum Talk ein. (Archivbild) Foto: imago images/POP-EYE/POP-EYE/Bugge via www.imago-images.de

Am Sonntag, 24. Juli, empfängt Anne Will in ihrer Polit-Talkshow im Ersten wieder mehrere Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.















Bei Anne Will dreht sich am Sonntagabend ab 21.45 Uhr im Ersten alles um die drohende Energiekrise in Deutschland.

Über dieses Thema diskutiert Anne Will unter dem Motto: „Weiter abhängig von Putins Gas – Wie schafft Deutschland die Energiewende?“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderatorin folgende Gäste eingeladen:

Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

(Bündnis 90 / Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Nina Scheer (SPD), MdB und Energie- und klimapolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion

(SPD), MdB und Energie- und klimapolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag

(FDP), Stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag Norbert Röttgen (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

(CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Petra Pinzler, Korrespondentin im Hauptstadtbüro, Die ZEIT

Bei der Diskussion stehen folgende Punkte im Mittelpunkt: „Durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt wieder Gas, dabei ist die Auslastung etwa so hoch wie vor den Wartungsarbeiten durch Russland. Dennoch warnt Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, dass es unklar sei, ob die Lieferungen stabil blieben: „Nach den Aussagen von Präsident Putin muss man ja Zweifel haben.“ Weil der Gasverbrauch in Deutschland insgesamt sinken müsse und die Speicher voll werden müssten, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck jetzt ein neues Maßnahmenpaket vorgestellt. Kann Deutschland dadurch den Gasmangel verhindern? Wie kann Deutschland die Abhängigkeit von russischem Erdgas beenden? Und: Schafft Deutschland die Energiewende?“