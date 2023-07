Am Sonntag, 2. Juli, empfängt Anne Will in ihrer Polit-Talkshow im Ersten wieder mehrere Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.

Bei Anne Will dreht sich am Sonntagabend ab 21.45 Uhr im Ersten alles um den Machtkampf in Russland.

Über dieses Thema diskutiert Anne Will unter dem Motto: „Machtkampf in Russland - Chance für die Ukraine?“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderatorin folgende Gäste eingeladen:

Ralf Stegner (SPD) , MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

, MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Norbert Röttgen (CDU) , MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

, MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Claudia Major , Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin

, Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin Irina Scherbakowa , russische Historikerin und Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial

, russische Historikerin und Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent "Die Zeit" in Moskau

Nach dem Aufstand der Wagner-Söldner geht es in der Diskussion um folgende Fragen: „Wie tief sind die Risse in Wladimir Putins Herrschaftssystem? Geht von einem geschwächten Präsidenten eine noch größere Gefahr aus? Muss sich die Nato darauf einstellen? Und: Was bedeuten die Ereignisse in Russland für den Krieg gegen die Ukraine? Sollten die Verbündeten in dieser Situation ihre militärische Unterstützung noch ausweiten? Sollte die Ukraine jetzt die konkrete Aussicht auf einen Nato-Beitritt bekommen? “