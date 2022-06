1 Anne Will lädt am Sonntag um 21.45 Uhr in der ARD wieder zum Talk ein. (Archivbild) Foto: imago images/POP-EYE/POP-EYE/Bugge via www.imago-images.de

Am Sonntag, 19. Juni, empfängt Anne Will in ihrer Polit-Talkshow im Ersten wieder mehrere Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Bei Anne Will dreht sich am Sonntagabend ab 21.45 Uhr wieder alles um den Krieg in der Ukraine.

Über dieses Thema diskutiert Anne Will unter dem Motto: „Solidarität mit der Ukraine - wozu sind Deutschland und Europa bereit?“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderatorin folgende Gäste eingeladen:

• Ursula von der Leyen (CDU), EU-Kommissionspräsidentin

• Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine

• Saskia Esken (SPD), Parteivorsitzende

• Johann David Wadephul (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages und Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für den Bereich Auswärtiges, Verteidigung

• Claudia Major, Politikwissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin

• Christoph Schwennicke, Journalist

Bei der Diskussion stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: „Um sich erfolgreich verteidigen zu können, brauche die Ukraine von den Verbündeten neue schwere Waffen, fordert ihr Präsident Selenskyj. Wird diesem Wunsch entsprochen werden? Wäre der Status eines EU-Beitrittskandidaten eine Hilfe im Kampf gegen Putin? Unternehmen Deutschland und Europa genug, um die Ukraine zu unterstützen?