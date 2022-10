1 Anne Will lädt am Sonntag um 21.45 Uhr in der ARD wieder zum Talk ein. Foto: imago images/POP-EYE/POP-EYE/Bugge/via www.imago-images.de

Am Sonntag, 16. Oktober, empfängt Anne Will in ihrer Polit-Talkshow im Ersten wieder mehrere Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.















Bei Anne Will dreht sich am Sonntagabend ab 21.45 Uhr im Ersten alles um den Krieg in der Ukraine und die zunehmende Eskalation des Konflikts.

Über dieses Thema diskutiert Anne Will unter dem Motto: „Raketen auf zivile Ziele – Ist Putin noch zu stoppen?“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderatorin folgende Gäste eingeladen:

Martin Schulz (SPD), ehemaliger Bundesvorsitzender der SPD

(SPD), ehemaliger Bundesvorsitzender der SPD Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses

(FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marina Weisband , Deutsch-ukrainische Publizistin

, Deutsch-ukrainische Publizistin Sarah Pagung , Politologin und Russland-Expertin

, Politologin und Russland-Expertin Viktor Jerofejew, Schriftsteller, emigrierte im Frühjahr 2022 aus Russland nach Deutschland

Bei der Diskussion stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: „Wladimir Putin treibt die Eskalation des Krieges gegen die Ukraine weiter voran. Er lässt Städte und lebensnotwendige Infrastruktur im gesamten Land massiv mit Raketen beschießen. Wie Putin betont: als Reaktion auf die Explosion auf der Brücke zur von Russland völkerrechtswidrig annektierten Krim. Und immer wieder deutet der russische Präsident einen möglichen Einsatz von Atomwaffen an. Wie ernst müssen diese Drohungen genommen werden? Was ist dem russischen Machthaber in diesem Krieg noch zuzutrauen? Wie kann mit Russland zukünftig wieder eine Verständigung möglich sein? Und geht das überhaupt mit Putin?“