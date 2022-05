1 Anne Will lädt am Sonntag um 22 Uhr in der ARD wieder zum Talk ein. (Archivbild) Foto: imago images/POP-EYE/POP-EYE/Bugge via www.imago-images.de

Bei Anne Will dreht sich am Sonntagabend ab 22 Uhr in der ARD alles um die Wahl in Nordrhein-Westfalen. Bei der Landtagswahl am Sonntag wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und der SPD erwartet, die Wahl gilt als „kleine Bundestagswahl“. Auch deshalb haben sich viele Spitzenpolitiker, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz, intensiv im Wahlkampf engagiert.

Über dieses Thema diskutiert Anne Will unter dem Motto: „Anne Will nach der Wahl in NRW“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderatorin folgende Gäste eingeladen:

Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender

Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesvorsitzende

Christian Dürr (FDP), Vorsitzender der Bundestagsfraktion

Jens Spahn (CDU), MdB, CDU-Präsidiumsmitglied, Stellv. Fraktionsvorsitzender

Mariam Lau, Politische Korrespondentin, Die Zeit

Bei der Diskussion stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: „Welche Rolle spielt die Bundespolitik für das Abstimmungsverhalten in NRW? Wem trauen die Bürgerinnen und Bürger in Krisenzeiten die politische Führung zu? Und: Hält das neue Entlastungspaket die richtigen Maßnahmen für die Krise bereit? Sind sie ausreichend, sind sie gerecht?“