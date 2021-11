1 Anne Krigar † Foto: Archiv















Albstadt-Ebingen. Blumen und Pflanzen hat sie zeitlebens geliebt und diese Liebe an ihre Kinder weitergegeben. Aus kleinen Anfängen hatte sie zusammen mit ihrem Mann die Gärtnerei und das Floristikgeschäft aufgebaut, das ihren Namen trägt und dessen Wohlergehen ihr in hohem Alter noch ebenso am Herzen lag wie in den Jahrzehnten, in denen sie seine Geschicke lenkte. Am Dienstag ist Anne Krigar im Alter von 92 Jahren gestorben.

Anna Maria Krigar kam am 1. Juni 1929 in Ebingen zur Welt; ihr Mädchenname lautete Strobel. Sie wuchs mit zwei älteren Brüdern auf, absolvierte nach der Schulzeit ein Pflichtjahr auf einem Bauernhof in Stockenhausen, wo sie schwere und ungewohnte Arbeit leisten musste, und entschied sich dann für einen Beruf, der ihr mehr Freude zu machen versprach: den der Blumenbinderin, heute Floristin. In einer Ebinger Gärtnerei legte sie sowohl für das Handwerkliche als auch für den Umgang mit der Kundschaft großes Geschick an den Tag – und sie lernte dort den Gärtnermeister Heinrich Krigar kennen und lieben. Am 12. August 1950 heirateten die beiden in der Martinskirche.

Am Anfang stand derKiosk "Vergissmeinnicht"

1955 gründete das Paar sein eigenes Blumenhaus Krigar, das seine Ursprünge im Kiosk "Vergissmeinnicht" am Friedhof hatte. Schon bald kauften die Krigars ein Grundstück Unter dem Malesfelsen und bauten dort 1965 ihr erstes Geschäftshaus. Aus kleinsten Anfängen und ohne Startkapital arbeitete sich das junge Ehepaar, das inzwischen eine Tochter mit Namen Ingrid und zwei Söhne, Gustav und Wolfgang, hatte, hoch und gönnte sich keinen Urlaub – so gelang es der Gärtnerei Krigar, sich trotz großer Konkurrenz zu etablieren.

In ihrer spärlichen Freizeit unterstützte Anne Krigar ihren Mann in der von ihm mitgegründeten Landsmannschaft Schlesien – außerdem pflegten die beiden ein gemeinsames Hobby, nämlich das Kegeln. Am 1. Januar 1981 übergaben sie ihre Gärtnerei an ihre Tochter Ingrid und deren Mann Dieter Doster – die beiden führten den Betrieb in ihrem Sinne weiter und haben ihn inzwischen ihrerseits an ihre Kinder weitergegeben.

Als Ruheständler hatten Anne und Heinrich Krigar endlich Zeit zum Reisen, wanderten mit den Senioren des Schwäbischen Albvereins, fuhren regelmäßig nach Schlesien, bereisten Norwegen, die Karibik und Teneriffa. Darüber hinaus nahm Anne Krigar als Mitglied der Frauenselbsthilfe Krebs an deren Vereinsleben teil, kümmerte sich um Senioren in der Augustenhilfe und wirkte, im Stillen und ohne davon Aufhebens zu machen, karitativ.

Oft im Stillen für die anderen da

Sie pflegte ihre Mutter, umsorgte später ihren Mann und war immer für ihre Familie da, die ihr alles bedeutete – sie war Großmutter von sechs Enkeln und hatte vier Urenkel. Denen, die sie kannten, wird sie als gütiger und warmherziger Mensch in Erinnerung bleiben. Anne Krigar wird am Samstag, 6. November, auf dem Ebinger Friedhof beigesetzt; die Trauerfeier beginnt um 10.30 Uhr.