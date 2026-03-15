Anne Haigis tritt in Horb auf: Im Rheinland die Kehrwoche eingeführt

Fast auf den Tag genau 18 Jahre nach ihrem letzten Auftritt im März 2008 durfte Anne Haigs wieder einmal, auf Vermittlung ihres Bruders Thomas, im Horber Kloster auftreten.
Vergessen war ihr damaliger Auftritt, insbesondere ihr despektierlicher Umgang mit einzelnen Gästen nicht wirklich, doch man soll ja nicht kleinlich sein. Die Macher vom Projekt Zukunft, die sie nach diesem Auftritt nicht mehr engagierten, haben das Zepter abgegeben und die Verantwortlichen vom Stadtmarketing wagen einen Neuanfang mit dem Kulturprogramm im Kloster und luden die Künstlerin, die in Rottweil geboren ist, quasi zu einem Heimspiel ein.