Annalena Baerbock in New York: Wie „Gossip Girl“ – Ex-Außenministerin veröffentlicht neues Video

Seit September ist Baerbock Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York. Immer wieder dokumentiert sie ihren Alltag in vieldiskutierten Insta-Videos - jetzt gibt es ein neues.
Nach einem Video im „Sex and the City“-Stil hat sich die frühere Bundesaußenministerin und jetzige Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, mit einem weiteren Video im Stil einer Erfolgsserie aus New York gemeldet. Baerbock geht in dem auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichten Video durch den herbstlichen Central Park - dazu läuft ein Zitat aus der Serie „Gossip Girl“: „Der Herbst in New York ist einzigartig, aber nicht nur die Blätter verändern sich.“