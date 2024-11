Annalena Baerbock: Außenministerin und ihr Ehemann haben sich getrennt

1 Annalena Baerbock und ihr Ehemann haben sich getrennt (Archivbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Im August 2007 haben die heutige Ministerin Annalena Baerbock und der Kommunikationsberater Daniel Holefleisch geheiratet. Nun teilen sie in einer gemeinsamen Erklärung das Ende ihrer Liebe mit.









Link kopiert



Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne, 43) und ihr Ehemann Daniel Holefleisch (51) haben sich getrennt. „Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden, dass wir kein Paar mehr sind“, zitiert die „Bild“-Zeitung aus einer gemeinsamen Erklärung von Baerbock und Holefleisch. Weiter heißt es in dem auch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Papier: „Um möglichen Spekulationen zuvorzukommen: Es gibt keine neuen Partner.“