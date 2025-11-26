Der Verband der Familienunternehmer öffnet sich für Gespräche mit der AfD. Bei Mitgliedern löst das Kritik aus. Rossmann zieht Konsequenzen, andere Unternehmen sagen nichts.
Burgwedel - Nach dessen Öffnung für Gespräche mit der AfD verlässt die Drogeriemarktkette Rossmann den Verband der Familienunternehmer. Das teilte eine Sprecherin auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. "Wir unterstützen die Haltung des Verbands „Die Familienunternehmer“ nicht und haben die Mitgliedschaft gekündigt", hieß es in einer Mitteilung. Als Erstes hatte die "Lebensmittelzeitung" berichtet.