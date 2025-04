Anmeldungen ab sofort möglich: Sonnwendlauf in Seelbach geht in die 19. Runde

Für den 19. „Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlauf“ ist das Online-Meldeportal unter www.sonnwendlauf-seelbach.de ab sofort geöffnet, Meldungen für alle Läufe sind möglich. „Die Vorbereitungen hinter den Kulissen laufen bereits auf Hochtouren, wir freuen uns schon heute riesig darauf, die Laufsport-Community aus Nah und Fern wieder bei uns in Seelbach begrüßen zu dürfen“, erklärt Orgachef Thomas May vom ausrichtenden TV Seelbach in einer Pressemitteilung.

Den Auftakt macht am Veranstaltungstag erneut der Nachwuchs bei den Kinder- und Bambiniläufen. Die professionelle Transponder-Zeitmessung ermögliche eine genaue Erfassung der Zeiten und Platzierungen. Großer Beliebtheit erfreue sich das Kinderlauf-Erinnerungsshirt, das allen Kids winkt, die sich online ihre Startberechtigung sichern, heißt es in der Ankündigung. Die Startgebühr beträgt während der Online-Meldephase fünf Euro, Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag für sieben Euro möglich.

Lesen Sie auch

Ohne Zeitmessung und für den guten Zweck geht es bei „Lauf los – der Sonnwendlauf-Charity Run“ auf die drei Kilometer lange Strecke. Der Erlös geht an die „Initiative für unsere Kinder- und Jugendklinik Freiburg“. Alle Starter können auf der Teilstrecke des Rundkurses die Atmosphäre schnuppern. Die Startgebühr in Höhe von zwölf Euro beinhaltet ein „Charity Run“-Shirt, das alle Läufer auf der Strecke tragen werden. Thomas May: „Die Firmen Holiday Heimtex und Sport Service Lahr werden auch in diesem Jahr als Shirt-Sponsoren die gute Sache unterstützen, hierfür im Namen aller Teilnehmer ein Dankeschön.“

Spannung verspricht das Highlight des Abends – der Hauptlauf über zehn Kilometer sowie die Staffel über zwei mal fünf Kilometer. Beide Läufe werden um 20 Uhr gestartet und lockten in den vergangenen Jahren immer wieder auch prominente Namen nach Seelbach. Man dürfe gespannt sein, wer in diesem Jahr seinen Hut in den Ring wirft, so der TV.

Startertüte mit Überraschungen winkt

Während der Online-Meldephase bezahlen Erwachsene im Hauptlauf 15 Euro, Jugendliche zwölf Euro. 19 beziehungsweise 15 Euro kostet die Nachmeldung am Veranstaltungstag, sollte es noch Startplätze geben. Staffelteams bezahlen bis Ende der Online-Meldung 25 Euro und bei Nachmeldung 29 Euro. Das Starterlimit im Hauptlauf über zehn Kilometer liegt bei 700 Teilnehmern, beziehungsweise 100 Staffeln.

Eine frühzeitige Anmeldung über das Online-Portal wird im Hauptlauf und der Staffel mit der mit vielen Überraschungen gespickten Sonnwendlauf-Startertüte belohnt. Mit im Programm sind auch wieder die Teamwertungen: Die drei jeweils besten Mannschaften in den Kategorien Vereine aus dem Schuttertal, externe Vereine, Firmen, Frauen und Jugend werden ausgezeichnet – es winken Preise im Gesamtwert von 3000 Euro.