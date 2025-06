Die Sommerferien rücken näher – und mit ihnen das Ferienprogramm der Stadt VS. Der Anmeldestart ist noch in dieser Woche.

Nur wenige Tage nach den Pfingstferien werfen die Sommerferien bereits ihre Schatten voraus: Das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport der Stadt Villingen-Schwenningen präsentiert die 21. Auflage des Ferienprogramms für die Sommer- und Herbstferien.

Seit Beginn des Programms sind Sabine Braun, Abteilungsleiterin für Jugendarbeit, Sport und Integration, und Jubis-Mitarbeiterin Gudrun Mauthe die treibenden Kräfte hinter dem Angebot. Bereits seit Januar laufen die Vorbereitungen, gemeinsam mit Vereinen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, kleinen Betrieben, Kirchen und engagierten Ehrenamtlichen.

Das Programm Aktuell umfasst das Ferienprogramm 159 Angebote – Tendenz steigend. Denn noch sind nicht alle Programmpunkte final abgestimmt, weitere Veranstaltungen werden in den kommenden Wochen hinzukommen. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 220 Programmpunkte, in diesem Jahr rechnen die Organisatorinnen wieder mit rund 200 Aktionen.

Das Online-Portal ermöglicht diese flexible Handhabung: Neue Angebote können jederzeit in das digitale Programmheft aufgenommen werden. Auf ein gedrucktes Programmheft verzichtet die Stadt inzwischen seit der Corona-Pandemie – ohne spürbare Auswirkungen auf die Anmeldezahlen.

Neue Veranstalter seien in diesem Jahr zwar nicht hinzugekommen, jedoch bringen diese immer wieder auch neue Ideen ein. Das Programm für die Sommer- und Herbstferien ist bereits online abrufbar.

Angebot richtet sich an Kinder aus VS

Wer darf teilnehmen? Das Ferienprogramm „Endlich Ferien“ richtet sich an Kinder und Jugendliche aus Villingen-Schwenningen und den Ortschaften. Auch Kinder, die außerhalb wohnen, können am Ferienprogramm teilnehmen – vorausgesetzt, sie besuchen eine Schule in der Doppelstadt. Eine Ausnahme davon sind Veranstaltungen, die mit einem Stern (*) markiert sind, da hier die Nachfrage besonders hoch ist.

Auswärtige Kinder und Jugendliche, die keine Schule in VS besuchen, können am Ferienprogramm teilnehmen, wenn zwei Wochen vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung noch Plätze frei sind.

Inklusion Das Thema Inklusion liegt Sabine Braun und Gudrun Mauthe besonders am Herzen. Zwar lässt sich Barrierefreiheit nicht bei allen Programmpunkten garantieren, doch gibt es eine Vielzahl an Angeboten, die inklusiv gestaltet sind. Sabine Braun betont, wie wichtig es ihr sei, dass diese Angebote gemeinsam mit allen Teilnehmenden stattfinden – und nicht als gesonderte Veranstaltungen für Menschen mit Handicap. Im Online-Portal lassen sich die Angebote gezielt nach Barrierefreiheit filtern. Bei individuellen Fragen kann direkt Kontakt mit den jeweiligen Veranstaltern aufgenommen werden.

Anmeldung ist verbindlich

Anmeldung Sabine Braun weist darauf hin, dass eine Anmeldung für das Ferienprogramm verbindlich ist. Im vergangenen Jahr gab es 464 Stornierungen von insgesamt 2166 Anmeldungen. Die Zahl der Kinder, die entweder gar nicht erscheinen oder kurzfristig absagen, habe zuletzt deutlich zugenommen. Sabine Braun appelliert an die Eltern, ihre Kinder nur dort anzumelden, worauf die Kinder wirklich Lust haben. Kurzfristige Absagen würden vor allem bei den Anbietern für Enttäuschung sorgen – vor allem, wenn dadurch die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. „Andernfalls geht das Engagement zurück“, warnt Sabine Braun.

Erkrankt ein Kind, ist ein kostenfreier Rücktritt nur dann möglich, wenn eine Warteliste für die entsprechende Veranstaltung besteht und ein Kind nachrücken kann.

Anmeldung ab Freitag

Die Anmeldung ist ab Freitag, 27. Juni, 18 Uhr über das Online-Portal unter https://www.unser-ferienprogramm.de/villingen-schwenningen/index.php möglich. Eltern können ihre Kinder auch noch in den Ferien für bestimmte Angebote anmelden, dabei sollten jedoch die Anmeldefristen beachtet werden. Auch für die Herbstferien sind Anmeldungen bereits möglich.

Bezahlt wird per Rechnung mit Überweisungsformular – sollte diese zu Beginn der Veranstaltung noch nicht vorliegen, ist die Anmeldung trotzdem gültig und verbindlich, betont Sabine Braun.

Nun freuen sich die beiden Organisatorinnen auf zahlreiche Anmeldungen – und dann heißt es bald wieder: „Endlich Ferien!“