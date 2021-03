1 Corona-Schnelltests kann die Gemeinde Empfingen ihren Bürgern ab Samstag anbieten. (Symbolfoto) Foto: Monika Wisniewska – stock.adobe.com

Kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen können sich Empfinger Bürger ab dem kommenden Samstag, 6. März. Die Gemeinde hat 1375 Schnelltests aus der Notreserve des Landes erhalten.

Empfingen - Ab diesem Samstag bis einschließlich 27. März bietet die Empfinger Gemeindeverwaltung jeweils samstags im Vereinsheim am Weiherplatz kostenlose Corona-Schnelltests an. Von 9 bis 12 Uhr testen freiwillige Helfer die Bürger. Die Helfer sind hauptsächlich Ehrenamtliche des DRK. Sie haben laut Bürgermeister Ferdinand Truffner eine Einweisung zu den Tests erhalten.

Auch Bürgermeister Truffner ist bei der Aktion im Einsatz

Voraussetzung für einen Einsatz als Corona-Testhelfer seien grundlegende medizinische Kenntnisse. Auch Truffner selbst möchte bei der Aktion mithelfen, jedoch hauptsächlich bei Verwaltungsaufgaben. Er hat zwar eine Ausbildung als Rettungshelfer und dürfte somit theoretisch auch Schnelltests machen, doch wolle sich wahrscheinlich nicht jeder vom Bürgermeister einen Abstrich machen lassen, sagt Truffner im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das neue Angebot richte sich vor allem an solche Bürger, die beruflich oder ehrenamtlich zahlreiche Kontakte zu vielen anderen Menschen haben und deshalb einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Testen lassen können sich auch nur Personen, die in Empfingen, Wiesenstetten oder Dommelsberg wohnen. Das Kontingent aus der Notreserve des Landes, das aus dem DRK-Zentrallager in Kirchheim/Teck stammt, sei speziell für Empfingen vorgesehen. Truffner betont, dass er nicht gegen die Abmachung der Bürgermeister im Landkreis Freudenstadt agieren wolle. Er wolle vielmehr die zur Verfügung gestellten Materialien aus der Notreserve des Landes auch vor Ort weitergeben, so etwa vor einer etwaigen Zulassung von sogenannten Spucktests, die derzeit in der Planung seien und sicher auch bald beim Discounter verkauft werden würden.

Zur Testkapazität sagt Truffner: "Pro halbe Stunde sind aktuell sechs Testungen vorgesehen. Die Test-Kapazität kann sich aber noch erhöhen, wenn weitere ehrenamtliche Helfer zur Verfügung stehen." Wichtig ist es ihm, darauf hinzuweisen, dass die angebotenen Schnelltests ausschließlich bei Personen ohne typische Corona-Symptome gemacht werden. "Personen, die Symptome haben oder Kontaktpersonen von Infizierten sind, müssen sich mit einem PCR-Test in einer Praxis auf das Coronavirus testen lassen. Ein PCR-Test ist im Vereinsheim nicht möglich", heißt es von der Gemeinde. Positive Testergebnisse werden an das Gesundheitsamt gemeldet und müssen über einen PCR-Test validiert werden. Nach der Abnahme des Schnelltests wird das Ergebnis nach rund 20 Minuten direkt vor Ort mitgeteilt.

Notwendig ist eine Terminvereinbarung für den kostenlosen Schnelltest unter Telefon 07485/9988-0 oder E-Mail gemeinde@empfingen.de mit Angabe des Vor- und Nachnamens, Geburtsdatum und der Telefonnummer. Einen Ausweis müssen die Bürger beim Test vorlegen.

Zwar könne man mit den vorhandenen Kapazitäten nicht die gesamte Bevölkerung testen, "es wäre aber ein Erfolg, wenn wir über diesen Weg schon eine Infektion finden und isolieren können", sagt Truffner. Ausdrücklich bedankt er sich beim DRK Empfingen für die tatkräftige Unterstützung sowie beim Musikverein Empfingen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Test-Möglichkeit für pädagogisches Personal bleibt bestehen

Die bereits erfolgte Test-Möglichkeit für pädagogisches Personal dienstags und donnerstags bleibt auch weiterhin bestehen. Bereits diese Woche erfolgten Testungen durch die Spitzweg-Apotheke und die Arztpraxis Schiletz am Weiherplatz. Testungen für Wahlhelfer bei der Landtagswahl sollen zudem gesondert angeboten werden. Dazu sollen die Wahlhelfer noch weitere Informationen erhalten.

Trotz der Testmöglichkeiten weist Truffner auf die Wichtigkeit der Hygieneregeln hin. Ein negatives Testergebnis sei nur eine Momentaufnahme und insbesondere ein negatives Schnelltestergebnis biete keine vollständige Sicherheit, nicht infektiös zu sein.