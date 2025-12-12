Anmeldung möglich: Weihnachtsmarkt auf dem Schramberger Gut Berneck

1 Auf Gut Berneck findet ein Weihnachtsmarkt statt. Foto: Rainer Langenbacher Ein Weihnachtsmarkt in kleiner Runde und schönem Ambiente kann auf Gut Berneck erlebt werden.







Auf Gut Berneck findet am Samstag, 13. Dezember, von 15 bis 19 Uhr ein Weihnachtsmarkt statt. Weihnachtliche Deko und Accessoires können erworben werden. Kulinarisch werden die Besucher mit Glühwein, Suppe, Pizza, Waffeln sowie Kaffee und Kuchen verwöhnt. Um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr finden öffentliche Besichtigungen von Gut Berneck statt. Anmeldung ist möglich unter Telefon 0160/2 77 55 49 oder per E-Mail an info@gut-berneck.de.