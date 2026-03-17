Anmeldung bald möglich: Seelbacher Sonnwendlauf geht in die 20. Runde

Die Organisatoren des ausrichtenden TV Seelbach freuen sich darauf, Sportler aus der Region und darüber hinaus zu begrüßen. 2025 wurden zwei neue Streckenrekord verzeichnet.
Der Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlauf feiert in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag: Am 19. Juni startet das beliebte Laufevent bereits zum 20. Mal. Damit zählt die Veranstaltung längst zu den festen Größen im süddeutschen Laufsportkalender und lockt Jahr für Jahr hunderte Läuferinnen und Läufer sowie rund 3000 begeisterte Zuschauer in den Luftkurort, heißt es in einer Pressemitteilung.