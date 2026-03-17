Anmeldung bald möglich: Seelbacher Sonnwendlauf geht in die 20. Runde

Die Organisatoren des ausrichtenden TV Seelbach freuen sich darauf, Sportler aus der Region und darüber hinaus zu begrüßen. 2025 wurden zwei neue Streckenrekord verzeichnet.

Der Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlauf feiert in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag: Am 19. Juni startet das beliebte Laufevent bereits zum 20. Mal. Damit zählt die Veranstaltung längst zu den festen Größen im süddeutschen Laufsportkalender und lockt Jahr für Jahr hunderte Läuferinnen und Läufer sowie rund 3000 begeisterte Zuschauer in den Luftkurort, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Vorbereitungen für das Jubiläum laufen beim ausrichtenden TV Seelbach bereits seit Monaten auf Hochtouren. Organisationschef Thomas May und sein Team freuen sich laut Mitteilung darauf, die Laufsport-Community aus der Region und darüber hinaus erneut in Seelbach begrüßen zu dürfen. „20 Jahre Sonnwendlauf – das ist für uns ein ganz besonderer Meilenstein. Wir möchten dieses Jubiläum gebührend mit vielen Läuferinnen, Läufern und Gästen feiern“, betont May.

Traditionell beginnt der Laufabend mit den Kinder- und Bambiniläufen, bei denen der Nachwuchs im Mittelpunkt steht. Dank moderner Transponder-Zeitmessung werden Zeiten und Platzierungen exakt erfasst. Besonders beliebt ist auch das Kinderlauf-Erinnerungsshirt, das alle Kinder erhalten, die sich vorab online anmelden.

Im Anschluss steht erneut der „Lauf-Los– der Sonnwendlauf Charity Run“ auf dem Programm. Ohne Zeitmessung, dafür ganz im Zeichen des guten Zwecks, gehen die Teilnehmer auf die drei Kilometer lange Strecke und können dabei bereits die besondere Atmosphäre des Sonnwendlaufs erleben. Der Erlös geht an die DKMS. Alle Teilnehmer erhalten zudem ein Charity-Shirt, das vor dem Start ausgegeben wird.

Das Teilnehmerfeld ist auf 700 Läufer begrenzt

Der sportliche Höhepunkt folgt um 20 Uhr mit dem Hauptlauf über zehn Kilometer sowie der Staffel über zwei mal fünf Kilometer, die traditionell gemeinsam gestartet werden. In den vergangenen Jahren lockte das Rennen immer wieder ambitionierte Athleten und bekannte Namen der Laufszene nach Seelbach und sorgte für hochspannende Wettbewerbe und eine elektrisierende Atmosphäre auf der stimmungsvollen Strecke durch den Ort, heißt es in der Mitteilung. Im Vorjahr stellten Omar Tareq und Melina Wolf demnach gleich zwei neue Streckenrekorde auf.

Auch 2026 bleibt das Teilnehmerfeld begrenzt: Maximal 700 Läuferinnen und Läufer können im Hauptlauf an den Start gehen, in der Staffel haben 100 Teams Platz. Eine frühzeitige Anmeldung wird daher empfohlen, zumal aufgrund des 20-Jährigen schon jetzt ein besonders großes Interesse zu verzeichnen ist. Wer sich online seine Startberechtigung sichert, darf sich außerdem wieder auf die beliebte Sonnwendlauf-Startertüte mit zahlreichen Überraschungen freuen, wie die Organisatoren in ihrer Pressemitteilung ankündigen.

Auch Teamwertungen spielen eine große Rolle

Neben den Einzelwertungen spielen auch die Teamwertungen traditionell eine große Rolle. Ausgezeichnet werden die jeweils drei besten Mannschaften in den Kategorien Vereine aus dem Schuttertal, externe Vereine, Firmen, Frauen und Jugend. Insgesamt winken dabei Preise im Wert von rund 3000 Euro.

Mit seinem Mix aus sportlichem Wettkampf, familiärer Atmosphäre und großem Engagement für den Nachwuchs und den guten Zweck hat sich der Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlauf über zwei Jahrzehnte hinweg zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt, betonen die Organisatoren. Zum 20-Jährigen am 19. Juni dürfte die Lauf- und Feststimmung in Seelbach demnach einmal mehr ganz besonders sein.

Anmeldungen

Das Online-Meldeportal für alle Läufe des Veranstaltungstages öffnet bereits am 1. April. Interessierte finden es im Web unter www.sonnwendlauf-seelbach.de.