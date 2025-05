Anmeldung am 24. Mai: DJK Oberschopfheim plant „wilde Woche“ für Kinder

Die 28. DJK-Freizeitwoche steht unter dem Motto „Wildes Oberschopfheim – ab in den Dschungel“. Vom 4. bis 8. August soll Oberschopfheims Kindern wieder eine bunte Vielfalt an Unternehmungen und Gemeinschaft geboten werden. „Das Motto passt zu den Naturerlebnissen, die bei der Freizeitwoche immer wieder eine große Rolle spielen“, erklärte Claus Walter im Pressegespräch. Die Naturerlebnisse haben es in den vergangenen Jahren noch immer im Handumdrehen geschafft, die Kinder und Jugendlichen von ihren Smartphones wegzulocken.

„Wenn es die DJK-Freizeitwoche nicht schon so viele Jahre gebe – wir müssten sie jetzt unbedingt herausbringen“, sagte Walter. Ortsvorsteher Michael Jäckle gab ihm vollumfänglich recht. Der Ortsvorsteher ist selbst so begeistert von der Initiative und dem starken Einsatz der DJK für Oberschopfheims Jugend, dass er ihnen auch einen kompletten Tag der Mithilfe schenkt.

Lesen Sie auch

Claus Walter übernimmt letztes Mal die Leitung

Die DJK-Freizeitwoche geht in die 28. Runde, in die letzte Runde mit Walter, der seit mehr als 15 Jahren in der Leitung steht. Seit 2023 teilt er sich die Verantwortung mit Marc Gißler. Aber auch er soll im kommenden Jahr nicht alleine an der Spitze stehen. Mit Frederick Brodowski wird er 2026 einen neuen Partner erhalten. Ihnen zur Seite steht ein Team mit weiteren 13 Teammitgliedern, die sich mit weiteren Helfern um die gut 100 Kinder, die jährlich an der Freizeitwoche teilnehmen, kümmern. Gißler berichtet auch von 80 Helfereinsätzen von Seiten der Eltern, die sich in unterschiedlicher Form einbringen.

Seit 2011, nachdem der Preis für die DJK-Freizeitwoche sogar gesenkt wurde, bleibt der Beitrag bei 85 Euro pro Kind. Dankbar ist die DJK für die Unterstützung von zwölf Sponsoren, die diesen Preis überhaupt ermöglichen.

Ortsvorsteher Jäckle erkennt im geringen Preis eine soziale Verantwortung und zieht seinen Hut vor dem „starken und uneigennützigen Einsatz“ jedes Einzelnen. Gleichzeitig habe er die Unterstützung der Kommune angeboten.

Bei der DJK-Freizeitwoche gibt es viele Klassiker, wie die Kanutour auf dem Altrhein, die von Waldemar Zabirko organisiert wird. Während die Schüler der fünften bis neunten Klasse in den Kletterpark gehen, verbringen die Jüngeren ihren Tag im Affenpark in Frankreich. Eine Gruppe wird auch Flöße am Oberschopfheimer Baggersee bauen und diese dort auch an einem Seil über den See ziehen.

Baum wird im Herbst bei Ruhebank gepflanzt

Versprochen wurde bei der Freizeitwoche im Jahr 2024 künftig etwas Bleibendes: Für Oberschopfheim ist nämlich eine Baumpflanzaktion geplant. Angedacht ist für den Herbst dieses Jahres ein Baum neben einer Ruhebank in der Wanne. Von bleibendem Charakter dürfte nicht nur der Baum sein.

Die DJK-Freizeitwoche ist viel mehr als nur eine Betreuung in der ersten Ferienwoche, wissen die Organisatoren. Den Kindern ist sie ein Ereignis, das sie mit den Aktionen auch zu selbstbewussten Persönlichkeiten heranreifen lasse.

Anmeldung

Alle Oberschopfheimer Kinder und Jugendliche der ersten bis neunten Klasse können an der Freizeitwoche teilnehmen. Die Aufteilung erfolgt in zwei Altersgruppen. Eine Anmeldung ist am Samstag, 24. Mai, von 7.30 bis 10 Uhr in der Bäckerei Kiefer in Oberschopfheim möglich. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 100, nach Eingang der Anmeldung. Bei Fragen steht Marc Gißler unter Telefon 0176/67 32 04 79 zur Verfügung.