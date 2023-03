1 2022 waren 1100 Teilnehmer beim Firmenlauf dabei, in diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf einen neuen Rekord. Foto: Wilhelmi

Seine Premiere hat der Lahrer Firmenlauf 2019 gefeiert. Und trotz zwei Jahren, in denen aufgrund der Corona-Einschränkungen nur abgespeckte Formate möglich waren, hat sich der Lauf im Seepark im Lahrer Veranstaltungskalender etabliert. In diesem Jahr fällt der Startschuss zum Zalando-Firmenlauf am Freitag, 14. Juli, um 18 Uhr. Am Dienstagmorgen gaben die Veranstalter bei einer virtuellen Pressekonferenz einen Einblick in die Planungen für die fünfte Auflage der Veranstaltung.

Froh über Planbarkeit: Es war in der vergangenen Jahren nicht immer einfach für Ralf Niedermeier, Geschäftsführer des Veranstalters „N-plus-Sport“, und sein Team. Keiner wusste, welche Corona-Regeln am Veranstaltungstag gelten, man hatte daher mehrere Alternativpläne in der Schublade. Das dürfte in diesem Jahr anders sein. „Wir sind froh, dass wieder alles planbar ist“, sagte Niedermeier am Dienstag. Der Lauf in diesem Jahr stehe unter dem Motto „volle Kraft voraus“.

Konzept hat sich bewährt: Großartige Neuerungen verkündeten die Veranstalter am Dienstag nicht. „Das Konzept hat sich bewährt“, ist Niedermeier überzeugt. Erneut steigt der Firmenlauf mit Start und Ziel der Fünf-Kilometer-Strecke im Seepark. Dort wird auch wieder die Bühne aufgebaut, auf der nach dem Lauf der „lange Feierabend“ (Niedermeier) beginnt.

Seesanierung soll keine Auswirkungen haben: Der LGS-See ist bekanntlich nicht dicht und muss daher saniert werden. „Das wird den Firmenlauf nicht beeinflussen“, sagte Bürgermeister Guido Schöneboom am Dienstag und versprach eine „kreative Lösung“.

Stadt will Titel verteidigen: Auch er habe vor, in diesem Jahr mit den Kollegen auf die Strecke zu gehen, so Schöneboom. Im vergangenen Jahr stellte die Stadt das größte Team. Diesen Titel wolle man gerne verteidigen, ließ der Bürgermeister durchblicken. Ein Konkurrent in dieser Kategorie dürfte Zalando sein. Der Online-Modehändler ist im vierten Jahr Namensgeber des Lahrer Firmenlaufs. „Es ist bei den Mitarbeitern ein sehr, sehr gerngesehenes Event und fördert den Teamspirit“, erklärte Kristin Gebhard von Titelsponsor Zalando.

Maßnahme für mehr Nachhaltigkeit: Eine kleine Neuerung konnte Niedermeier am Dienstag verkünden. In diesem Jahr werden bei der Veranstaltung nur noch Mehrwegbecher zum Einsatz kommen – sei es bei den Getränkeständen oder an den Verpflegungsstationen auf der Strecke und im Start-Ziel-Bereich.

Niedermeiers spezieller Wunsch: Und was die Getränke angeht, formulierte der Veranstaltungschef noch einen speziellen Wunsch. „Mein absoluter Höhepunkt der Veranstaltung wäre, wenn wir bis zum Ende Bier ausschenken können.“ Das war wohl in den Jahren zuvor nicht der Fall, irgendwann waren die Getränkestände – zumindest in Sachen Bier – ausverkauft. „Ich bin optimistisch, dass wir das dieses Jahr hinbekommen“, sagte Niedermeier mit einem Schmunzeln.

Hoffnung auf neuen Teilnehmerrekord: Bei der Premiere 2019 liefen 1800 Menschen aus 130 Unternehmen aus der Region mit, in den Corona-Jahren waren es logischerweise deutlich weniger. Im vergangenen Jahr waren es 1100 Starter aus rund 90 Firmen. In diesem Jahr hoffen die Veranstalter, dass die 2000er-Marke geknackt wird. „Wir merken jetzt schon, dass die Euphorie bei den Unternehmen groß ist, wieder ein Teamevent für Ihre Mitarbeitenden zu gestalten“, so Niedermaier.

Info – Anmeldung und Vorbereitung

Die Anmeldung

zum Zalando-Firmenlauf ist auf der Homepage www.firmenlauf-lahr.de bereits möglich. Bis Montag, 26. Juni, können Unternehmen ihre Teilnehmer registrieren, auch Nachmeldungen sind möglich. Die Teilnahme kostet 19,50 Euro pro Läufer, darin ist ein Starterpaket enthalten – ein Euro von wird gespendet. Auch in diesem Jahr gibt es außerdem wieder einen virtuellen Firmenlauf.

Die AOK

bietet zur Vorbereitung auf den Firmenlauf auch in diesem Jahr wieder einen Lauftreff an. Die Termine dazu werden auf der Firmenlauf-Homepage kommuniziert.