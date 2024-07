Anmeldefrist zum Klosterlauf gestartet: TuS Schuttern hofft auf viele Laufbegeisterte

1 Der Staffellauf und der Zehn-Kilometer-Hauptlauf werden in diesem Jahr wieder gemeinsam um 15 Uhr starten. Auch eine fünf Kilometer lange Strecke steht beim Klosterlauf in Schuttern zur Verfügung. Foto: Bohnert-Seidel

Ganz gleich ob Profi oder Amateur: Der TuS Schuttern lädt alle Laufbegeisterten zum siebten Klosterlauf ein. Dieser findet am 29. September rund um die Offohalle statt. Interessierte können sich ab sofort online registrieren.









Der Klosterlauf in Schuttern geht in diesem Jahr in die siebte Runde und dürfte mittlerweile als fester Termin im Kalender von Profi-Läufern, aber auch Hobbyläufern stehen. Am 29. September gehen wieder die Läufer an den Start zum beliebten vier Mal 2,5 Kilometer-Rundkurs. Das ist eine Spezialität, die nicht nur Läufer, sondern auch das Publikum liebt. Ganz nah am Geschehen bleibt das Publikum.