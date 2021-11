1 Auf dem Donaueschinger Konversionsgelände an der Friedhofstraße soll der neue Impfstützpunkt entstehen. Foto: Müller

Eine weitere zentrale Impfanlaufstelle soll schon bald auf dem ehemaligen Kasernenareal in Donaueschingen entstehen.















Donaueschingen - Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, wollen Landrat Sven Hinterseh und Donaueschingens OB Erik Pauly die laufende Impfkampagne im Schwarzwald-Baar-Kreis mit der Schaffung eines weiteren zentralen Impfstützpunktes forcieren. Seit die Entscheidung vor zwei Wochen fiel, einen zentralen Impfstützpunkt im Oberzentrum Villingen-Schwenningen zu errichten, um die Arbeit der mobilen Impfteams zu unterstützen, die nach der Schließung des Kreisimpfzentrums in Villingen-Schwenningen eingerichtet wurden, habe die Absicht bestanden, einen weiteren Stützpunkt in der Großen Kreisstadt Donaueschingen aufzubauen. Damit soll Bürgern im südlichen Teil des Landkreises ebenfalls ein wohnortnahes Impfangebot in Ergänzung zu den niedergelassenen Arztpraxen angeboten werden.

Start am 4. Dezember geplant

Landrat Sven Hinterseh und OB Erik Pauly hatten mit der Unterstützung der städtischen Konversions- und Entwicklungsgesellschaft Donaueschingen mit den Räumen in Haus 4 auf dem ehemaligen Kasernenareal einen geeigneten Standort in den Blick genommen. Das Haus 4 ist an der Friedhofstraße entlang des Konversionsareals. Hier waren lange Zeit Flüchtlinge untergebracht. Das Landratsamt wird nun zusammen mit der Stadtverwaltung Donaueschingen die notwendige Infrastruktur aufbauen, um möglichst beginnend ab Samstag, 4. Dezember, Coronaschutzimpfungen anbieten zu können.

Schwierige Suche nach Fachpersonal

Ziel sei es, so das Landratsamt in seiner Mitteilung, bedarfsgerecht mehrmals in der Woche Impfungen vorzunehmen. Die größte Herausforderung sei derzeit, Fachpersonal zu gewinnen. Aktuell können sich Bürger werktäglich im Zentralen Impfstützpunkt im Schwarzwald-Baar-Center, Neuer Markt 1, in Villingen-Schwenningen impfen lassen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr und Samstag von 11 bis 19 Uhr. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich durch ein mobiles Impfteam bei einem der öffentlichen Impftermine impfen zu lassen. Infos hierzu: www.dranbleiben-bw.de oder www.lrasbk.de

