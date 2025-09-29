Anlaufstelle für junge Menschen: Möglichst viele Familien in Schömberg sollen erreicht werden

Entscheidend für die Entwicklung einer Persönlichkeit von jungen Menschen sind stabile Beziehungen. Für diese Beziehungspflege gibt es in Schömberg eine eigene Anlaufstelle.
Durch Corona verschärften sich die Herausforderungen an Kinder, Jugendliche, Eltern und Erzieher. Das veranlasste die Gemeinde Schömberg im Februar 2022, eine Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und alle zu schaffen, die mit ihnen leben und arbeiten. Die Abkürzung dafür lautet Kalle. Die Aufgabe von Kalle ist, bei der Entwicklung stabiler Beziehungen von jungen Menschen zu helfen.