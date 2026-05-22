Anlaufstelle bei Unsicherheit: Weitere Notinsel für Kinder in Lörrach

In der Lörracher Filiale der Sparda-Bank finden Kinder künftig eine Anlaufstelle bei Notsituationen.
Damit Kinder sicher unterwegs sind, bilden Bäckereien, Kioske, Arztpraxen, Apotheken, Friseurbetriebe, öffentliche Einrichtungen und viele weitere Geschäfte ein Netz von Anlaufstellen für Kinder in Not. Kinder, die unterwegs in Schwierigkeiten geraten oder ängstlich sind, können diese Geschäfte aufsuchen. Die sogenannten Notinsel-Geschäfte leisten dann konkrete Hilfestellung, nehmen die Kinder ernst, kontaktieren die Eltern oder alarmieren im Notfall auch die Polizei.