Anlaufstelle bei Unsicherheit: Weitere Notinsel für Kinder in Lörrach

Damit Kinder sicher unterwegs sind, bilden Bäckereien, Kioske, Arztpraxen, Apotheken, Friseurbetriebe, öffentliche Einrichtungen und viele weitere Geschäfte ein Netz von Anlaufstellen für Kinder in Not. Kinder, die unterwegs in Schwierigkeiten geraten oder ängstlich sind, können diese Geschäfte aufsuchen. Die sogenannten Notinsel-Geschäfte leisten dann konkrete Hilfestellung, nehmen die Kinder ernst, kontaktieren die Eltern oder alarmieren im Notfall auch die Polizei.

Gemeinsam mit der Sparda-Bank Baden-Württemberg rückt die Deutsche Kinderschutz-stiftung Hänsel+Gretel mit dem Notinsel-Projekt den Kinderschutz in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. „Besonders am Herzen liegen uns Kinder und Jugendliche, daher unterstützen wir das Notinsel-Projekt aus voller Überzeugung“, wird Evelyn Hennig, Filialleiterin der Sparda-Filiale Lörrach, in der Mitteilung zitiert.

In den meisten Fällen sind es kleinere Probleme, wegen denen Kinder eine Notinsel aufsuchen, legt Jerome Braun, der Initiator des Projektes und Geschäftsführer der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel, dar. Notinseln helfen bei einem verlorenen Schlüssel, sind Zufluchtsort, wenn Kinder auf dem Weg zur Schule geärgert oder verfolgt werden oder Angst vor anderen Kindern oder Erwachsenen haben. Kinder und ihre Eltern können die Notinsel-Geschäfte durch den Notinsel-Aufkleber an der Eingangstüre oder Fensterfront erkennen.

www.notinsel.de