Anlage offiziell eingeweiht: Von allen Seiten gibt’s Lob für die Sulzer Holzeule

Der mehr als drei Meter hohe Holzvogel zieht seit Wochen neben dem Stiefelrundweg bei Sulz die Blicke auf sich. Ortsvorsteherin Nicole Baur spricht von einem Schmuckstück.
Die Anlage rund um die neu erstellte „Ihl vum Biehl“ –die „Eule vom Bühl“ – vor der Liegebank des Fördervereins Sulzer Heimatgut wurde am vergangenen Samstag in einem feierlichen Rahmen eingeweiht. Obwohl keine idealen Wetterverhältnisse zum Verweilen einluden, ließ es sich die Bevölkerung nicht entgehen, der Veranstaltung beizuwohnen. Das erfreute auch den Initiator des Richtfestes, Simon Becherer, der sich im Rahmen seiner Blockhausmannschaft bei allen bedankte, die zum Gelingen des Projektes beigetragen haben.