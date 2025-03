Die Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach will dem Wandel in der Bestattungskultur Rechnung tragen.

Die Schapbacher Friedhofsanlage soll neu gestaltet werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Bernhard Waidele über den aktuellen Zustand des Friedhofs St. Cyriak.

Auch in der Doppelgemeinde zeige sich ein Wandel in der Bestattungskultur, führte Waidele aus. Etwa komme vermehrt der Wunsch nach Urnengräbern auf. Zudem wirke die Anlage teils stark vernachlässigt, wie Waidele in einer Präsentation verdeutlichte.

Auch habe sich das Friedhofsbild an sich wesentlich verändert, hin zu parkähnlichen Anlagen mit beispielsweise gärtnerisch gestalteten Bereichen für Urnengräber und Erinnerungsbäumen. „Ein großer Bereich ist schon vorhanden, der sich noch erweitern wird, weil einige Gräber ablaufen“, stellte Waidele fest.

80 000 Euro stehen bereit

Ein Friedhof sei für das Erscheinungsbild eines Orts genauso wichtig wie etwa ein Spielplatz, fand der Bürgermeister und sah Handlungsbedarf.

Ein konkretes Konzept wird erst noch erarbeitet, wie Waidele erklärte. Im Haushalt sind für die Neugestaltung des Schapbacher Friedhofs 80 000 Euro eingestellt.