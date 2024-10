Anlage in Königsfeld: 18 Bahnen statt neun – das soll noch mehr Discgolfer anlocken

Anlage in Königsfeld

Die neun Bahnen, aus denen der Discgolf-Parcours derzeit besteht, verlaufen teils durch den Wald.

Nun ist es beschlossene Sache: Der Königsfelder Discgolf-Parcours wird von neun auf 18 Bahnen erweitert. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat dafür. Die Erweiterung soll – bei vergleichsweise geringen Kosten – noch mehr Spieler anlocken.









Bürgermeister Fritz Link erinnerte an die Erstellung des ersten Abschnitts 2019/2020, wofür die Gemeinde 14 000 Euro in die Hand genommen hatte. Der Parcours sei ein wertvoller Bestandteil der Freizeitinfrastruktur, werde rege in Anspruch genommen. Deshalb gebe es nun den Wunsch zum Ausbau.