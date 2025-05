Anlage in Altensteig: Findet sich noch Pächter für Minigolf?

Kita in Altensteig 30 Prozent der Erzieher denken ans Aufhören – warum sie dennoch bleiben

Denny Richter ist Erzieher in Spielberg und hat jüngst sein Studium in „Soziale Arbeit“ abgeschlossen. Für seine Abschlussarbeit hat er vor Ort erforscht, was Erzieher motiviert, lange auf ihrer Stelle zu bleiben: Teamgeist und gute Führung sind zwei wichtige Faktoren. Im Gemeinderatsausschuss berichtete er, wie es um die Mitarbeiterzufriedenheit in Altensteiger Kitas bestellt ist.