Anlage bei Zimmern: Seit langem kaputt – so geht es mit dem Windrad an der B462 weiter

Das wohl prominenteste Windrad im Raum Rottweil steht an der B462. Nicht nur wegen der Lage, sondern weil es seit langem kaputt ist. Wird das Rad zur Ruine? Wir wissen mehr.
In Zeiten heftiger Windkraft-Debatten in der Region – erst jüngst fielen Bürgerentscheide in Fluorn-Winzeln und Oberndorf ablehnend aus – stehen Windräder besonders im Fokus. Erst recht dann, wenn sich ein Exemplar schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr dreht. Um das kaputte Windrad an der B462 zwischen Rottweil und Dunningen gibt es immer wieder Rätselraten.