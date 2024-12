Anlässlich zum 50-jährigen Bestehen: Europa-Park plant neuen Themenbereich „Monaco“

1 Der Europa-Park plant einen neuen Themenbereich. Foto: dpa

Der Europa-Park feiert 2025 sein 50-jähriges Bestehen. In einem Jubiläumsbuch gibt es nun einen Ausblick darauf, was in der kommenden Saison geplant ist. Darin kündigt der Park an, den neuen – also 18. – Themenbereich „Monaco“ eröffnen zu wollen. Herzstück des Ganzen soll die Silver-Star-Halle sein, in der es schon immer um schnelle Autos und um die Stimmung der Rennstrecke mitten durch das Fürstentum geht, heißt es in dem Buch des Parks.