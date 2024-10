Der CDU-Politiker verbrachte anschließend an einen offiziellen Termin Zeit mit seiner Familie in dem Ruster Freizeitpark. Es gibt außerdem eine Verbindung zwischen der Familie Mack und dem ostdeutschen Bundesland.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat das Freizeitangebot des Europa-Park getestet. Der CDU-Spitzenpolitiker aus Dresden nutzte einen Termin zur Preisverleihung des Deutschen Kinderhilfswerkes, um einen privaten Kurzurlaub mit seiner Familie anzuhängen.

Kretschmer erklärte in einer Pressemitteilung des Freizeitparks: „Ich fühle mich hier sehr wohl und bin beeindruckt vom riesigen Angebot für Familien.“

Lesen Sie auch

Kretschmer habe auch das Restaurant „Eatrenalin“ besucht, mit seiner Familie mehrere Angebote mit VR-Brille genutzt und verschiedene Achterbahnen gefahren.

Eine Attraktion in Sachsen stamme aus dem Hause „Mack-Rides“ in Waldkirch: Die größte Achterbahn „Dynamite“ im sächsischen Freizeitpark in Plohn. Darüber freute sich der sächsische Ministerpräsident beim Besuch in Rust besonders, heißt es in der Mitteilung.